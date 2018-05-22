В Межигорье по Днепру: Киевский речпорт анонсировал новый маршрут на теплоходе

Киевский речпорт анонсировал новый маршрут на теплоходе в Киевское море с посещением Межигорья. Прогулка займет семь часов.

Время отправления с причала №13 — 11:00, возвращение — 19:00. Стоимость прогулки для взрослых — 400 грн (детям — 200 грн).

Отдельно нужно заплатить за вход в Межигорье.

Напомним, прошло более четырех лет, как активисты заняли "Межигорье" — резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича, имущество которого Генпрокуратура оценивает в 10 млрд грн. Что с тех пор изменилось в резиденции, узнала "Сегодня".

Сейчас, чтобы попасть на территорию, нужно заплатить солидную сумму. Стоимость входного билета — от 40 до 120 грн (во вторник льготный день — цена 40 грн, в выходной — 120 грн.) За территорией ухаживают активисты: стригут траву, обрезают деревья, убирают мусор. В летний период тут работает белее сотни человек, которые получают 250 грн в день (за 8 часов).