Рейс Афіни-Київ затримали на добу: що відбувається (відео)

Пасажирам ніхто не відповідає на питання, рейс переносили багато разів

Пасажири чекають, поки їх пустять в літак. Фото: колаж "Сьогодні"

З Афін вже добу не може виїхати рейс "Афіни-Київ" (Wizzair). Виліт повинен був статися о 21:30, але його перенесли на 15:30 наступного дня.

Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

"Добу не можемо вилетіти з Афін рейсом Wizzair W66268. Повинні були летіти вчора о 21.35. Рейс переносили кілька разів, отримали 15 повідомлень від Візз з постійною зміною часу", – пишуть пасажири.

За попередньою інформацією, вночі пасажирів відвезли в готель.

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"Зараз привезли до літака і 40 хв тримали на сонці +40, поки вони щось качали в літак. Ніхто на питання не відповідає. Сподіваємося, що долетимо все-таки", – додають в Мережі.

Раніше ми писали, що експерти назвали три ключові проблеми, які слід враховувати пасажирам перед виїздом в аеропорт "Бориспіль". Вони посилилися з настанням літнього сезону і збільшенням кількості рейсів.

Нагадаємо, що лоукостер SkyUp скасував всі рейси сполученням Одеса – Салоніки, які авіакомпанія запустила з 6 липня і щотижня планувала здійснювати.