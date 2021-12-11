А так можна було? Кияни вигадали, чим замінити пластикові пакети в магазині

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи / Фото: Колаж: Сьогодні
З 10 грудня в Україні набув чинності закон, який забороняє використання одноразових пластикових пакетів. У столиці поки що не поспішають дотримуватися нових правил.
Відео із цікавим лайфхаком опублікував Telegram-канал KIEVMAP.
Деякі кияни вже тестують лайфхаки через набуття чинності нового закону.
На відео видно, що дівчина вирішила замінити пакет на одноразову рукавичку та набирала в неї картоплю.
Як у Києві дотримуються нових правил
У "Великій Кишені" на проспекті Петра Григоренка пакетики продовжують брати безкоштовно. У магазині кажуть, що ці пакети не підпадають під заборону. За гроші там продають лише великі пакети.
Біля одноразових пакетів встановлено таблички.
У Метро одноразові пакетики вже по 1,50 грн.
Раніше ми писали:
- Використання безкоштовних пластикових пакетів карається штрафами. До порушників закону застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції, а саме – штрафи від 1700 до 3400 грн.
- З 10 грудня 2021 року в Україні почав діяти закон про заборону розповсюдження пластикових пакетів в магазинах. Проте, бізнес вважає, що нормативної бази для цього немає.