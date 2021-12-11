А так можно было? Киевляне придумали, чем заменить пластиковые пакеты в магазине

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа / Фото: Коллаж: Сегодня

С 10 декабря в Украине вступил в действие закон, который запрещает использование одноразовых пластиковых пакетов. В столице пока еще не спешат соблюдать новые правила.

Видео с увлекательным лайфхаком опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.

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Некоторые киевляне уже тестируют лайфхаки в связи со вступлением в действие новым законом.

На видео видно, что девушка решила заменить пакет на одноразовую перчатку и набирала в нее картошку.

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Как в Киеве придерживаются новых правил

В "Великій Кишені" на проспекте Петра Григоренко пакетики продолжают брать бесплатно. В магазине говорят, что эти пакеты не попадают под запрет. За деньги там продают только большие пакеты.

Возле одноразовых пакетов установлены таблички.

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В Метро одноразовые пакетики уже по 1,50 грн.

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