Сутички у Броварах: поліція застосувала сльозогінний газ проти ветеранів АТО

В Броварах протест ветеранов АТО перерос в стычки с полицией. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Броварах сталися заворушення під час засідання міськради. Поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

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Поки в місті продовжується засідання міськради, поліція забезпечує публічний порядок.

Зіткнення

За інформацією поліції, невідомі намагалися проникнути до приміщення Броварської міської ради, розбили скло та зламали центральні двері.

Чоловіки поводилися агресивно, жодним чином не реагували на зауваження правоохоронців.

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"Щоб припинити порушення публічного порядку, поліцейські застосували сльозогінний газ відповідно до ст.45 Закону України "Про Національну поліцію", – відзвітували правоохоронці.

Поліція може відкрити кримінальне провадження

На одного із активних учасників конфлікту склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Що відбувається у Броварах

Ветерани АТО заблокували приміщення міськради. Вони намагаються не дати депутатам провести сесію.

Справа в тому, що депутати міської ради сьогодні можуть позбавити військовослужбовців законних ділянок землі. За словами ветеранів АТО, землю одержують наближені до влади люди.

Внаслідок бійки були розбиті вхідні двері до будівлі.

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