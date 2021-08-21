Свавілля на репетиції параду: один водій наїхав на патрульного, а другий на відому телеведучу

На знімку рука Владислава Підгорного - старшого лейтенанта поліції, патрульного Києва. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У Києві повним ходом йде підготовка до ювілейного Дня Незалежності України. У п'ятницю, 20 серпня, столиця стала в пробках через перекриті вулиці.

Жителі міста стали обурюватися в Мережі з цього приводу. Однак обійшлося не тільки критикою в інтернеті – деякі учасники дорожнього руху отримали травми і дали хід кримінальному провадженню.

Спеціально наїхав на поліцейського

Під час репетиції параду до 30-річчя незалежності України столичний водій навмисно наїхав на патрульного, який перекривав дорогу. Про це повідомляється в Instagram-співтоваристві "Київський Рух".

"Водій спеціально наїхав на патрульного, який перекривав дорогу через репетицію параду", – йдеться в описі до відео, яке зняли очевидці.

Старший лейтенант поліції Владислав Підгірний разом з напарницею перекривали рух на перехресті вулиць Жилянської і Великої Васильківської . У поліції заявляють, що неодноразово повідомляли і просили водіїв вибрати інший маршрут руху.

"На жаль, водій КІА вирішив, що це обмеження руху стосується всіх, крім нього. Водій під'їхав до патрульних і вимагав його пропустити, коли ж почув відмову – почав конфліктувати і зробив вигляд, що у нього зламався автомобіль і він не може його прибрати з перехрестя. Через деякий час людина швидко рушила з місця і, рухаючись заднім ходом, скоїла наїзд на патрульного, який стояв неподалік ", – йдеться в повідомленні прес-служби.

В результаті ДТП патрульного госпіталізували в лікарню для ретельного огляду. На місце події викликали слідчу оперативну групу.

На фото рука постраждалого патрульного / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Наїзд на відому телеведучу

Одним конфліктом п'ятнична репетиція не обійшлась. Від такого ж водія постраждала відома журналіст і телеведуча "Украіна24" Наталія Влащенко.

Постраждала від наїзду водія Наталя Влащенко / Фото: Facebook

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"Оскільки місто закрите, я тільки що намагалася проїхати в центр на ефір. О 18.00 стартувати повинна. Підійшла до інспектора, який регулює рух на розі Короленківською і Жилянській, щоб запитати – коли можна проїхати. В цей час мені на ногу наїхало колесо машини", – поділилася Влащенко.

Інспектор одразу ж закричав, чи не бачить водій жінку і поліцейського. На що той спокійно відповів: "Так що, вам можна стояти на дорозі?" .

Незважаючи на це, пише журналіст, інспектор не затримав водія.

"Нога болить. Ефір проведу, сподіваюся", – заявила телеведуча і поділилася фото, на якому видно чорний слід на джинсах від колеса.

Фото ноги постраждалої Наталі Влащенко / Фото: Facebook

Фото ноги постраждалої Наталі Влащенко / Фото: Facebook

Потоки машин або стояли, або дуже повільно рухалися. За словами журналіста, водій не міг не бачити її та інспектора.

Хід дали справі

Пізніше на сайті НП Києва з'явилося повідомлення про те, що поліцейські встановили особу водія і за кілька годин розшукали його. Ним виявився 33-річний киянин.

За даним фактом слідчі поліції Києва почали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, водієві загрожує:

або виплата штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

або виправні роботи на строк до двох років;

або арешт на строк до шести місяців;

або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у військовому параді до 30-річчя незалежності України візьмуть участь понад 5000 військових, 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

Крім того, в цей день відбудеться концерт знаменитого італійського співака Андреа Бочеллі, а зібрані гроші від його виступу підуть на створення музею Івана Марчука. Побачити світову зірку можна буде на НСК "Олімпійський".