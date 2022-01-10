Без опадів, але з морозом: погода у Києві на 10 січня (карта)

Цього дня в столиці буде морозно/Колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 10 січня, у Києві опадів не прогнозують. Однак у столиці очікується вітряна погода та мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні у Києві дощу та снігу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -3 до -1 градуса. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Очікується хмарна погода.

Погода в Україні у січні

В Україну в січні ще повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум — мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень. Такі холоди очікуються у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині, що належать географічно до Центральної України.

Реклама

У решті центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська – буде тепліше: вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-3 морозу.

Що далі на захід та на південь країни, то буде тепліше. Наприклад, на заході України – від Львівщини до Буковини та Хмельниччини – температура повітря в січні вночі не опуститься нижче за 5 градусів морозу, вдень – від 1 градуса морозу до 5 градусів тепла. Ще менше зими побачимо на Закарпатті. Вночі 1-2 градуси морозу, вдень майже весь місяць 3-5 тепла. У південних регіонах – Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму – у січні буде майже "ташкент": вночі 1-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла. Холодніша погода очікується у Запорізькій області, яка теж географічно належить до півдня. Тут можливі нічні морози до -6 градусів, а вдень уже на Різдво похолодає до 0, і надалі до кінця місяця до мінус 2-4 градусів. Реклама

Читайте також