Понад 60 смертей на добу: у Києві тривожна ситуація із померлими від COVID-19

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 3 листопада, у Києві виявили 1836 хворих на коронавірус, 41 із них – помер. Як стало відомо, лише цього тижня у столиці – від 40 до понад 60 летальних випадків щодобово.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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У столиці тривожна ситуація

Як стало відомо, лише цього тижня у Києві – від 40 до 60 летальних випадків щодобово. Минулої доби – 41 смерть. Серед них – помер восьмирічний хлопчик. Понад півтисячі госпіталізованих щодобово у місті. Більшість із них – у тяжкому стані.

Померлі у столиці від коронавірусу – невакциновані

Кличко зазначив, що 98-99% госпіталізованих із коронавірусом – невакциновані. А серед померлих від вірусу у столиці – жодного вакцинованого.

"Тому вакцинація сьогодні – єдиний спосіб зупинити стрімке розповсюдження вірусу. І втримати медичну систему від колапсу. Бо у нас практично заповнені реанімації. Заповнені 75 відсотків ліжок із киснем. Як зазначають медики, у цю хвилю лікарні потребують втричі більше кисню, ніж в попередні хвилі! Ми робимо все можливе – 88 відсотків ліжок у медзакладах столиці обладнані подачею кисню", – наголосив міський голова.

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Статистика хворих та померлих від коронавірусу в Києві

1836 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 41 людина померла. Всього за період пандемії в Києві 6378 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 265 395.

Захворіли минулої доби: 1083 жінки віком від 18 до 100 років і 645 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 61 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 47 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 1 хлопчик 8 років, 26 жінок від 55 до 86 років, 14 чоловіків від 31 до 79 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 255 хворих на коронавірус та 303 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 941 особа. Загалом коронавірус подолали 232 674 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 414, у Дарницькому – 296 та в Святошинському районі – 188 випадків", – додав Кличко.

Як змінилася ситуація з коронавірусом в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 3 листопада, в Україні зафіксували 27 377 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 006 463 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 699 жителів України (всього – 70 146). Вилікувати вдалося 2 479 138 інфікованих (12 464 – за останню добу).

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