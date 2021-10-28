Офіційно! У Києві посилюють карантин: що заборонять

Це пов'язано зі зростанням захворюваності та госпіталізації COVID-пацієнтів

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві посилюють карантинні обмеження з 1 листопада. Це пов'язано зі зростанням захворюваності та госпіталізації COVID-пацієнтів.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на брифінгу 28 жовтня.

Реклама

Нові карантинні обмеження у Києві

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході у транспорт, а окремими групами поліцейських у вибіркових пасажирів.

Україна на порозі локдауну / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).

Реклама

"Червона зона"

До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Рівненська

Миколаївська

Раніше ми писали: