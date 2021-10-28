Офіційно! У Києві посилюють карантин: що заборонять

У Києві посилюють карантинні обмеження з 1 листопада. Це пов'язано зі зростанням захворюваності та госпіталізації COVID-пацієнтів.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на брифінгу 28 жовтня.
Нові карантинні обмеження у Києві
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході у транспорт, а окремими групами поліцейських у вибіркових пасажирів.
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.
Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).
"Червона зона"
До "червоної зони" карантину в Україні натепер входять області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
- Рівненська
- Миколаївська
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Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада.