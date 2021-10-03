Хвороба перемогла. Помер керівник київської "швидкої" Анатолій Вершигора

Анатолій вершигора віддав 45 років свого життя медицині/Колаж: Сьогодні

На 71-му році життя помер директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Вершигора. Лікар тривалий час боровся з важкою хворобою.

Про це повідомили на сторінці КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" в Facebook.

Що відомо про Анатолія Вершигору

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Анатолій Вершигора віддав медичної галузі понад 45 років свого життя, з них київській "швидкій" — 42. Його стаж на посаді директора становить 32 роки.

"Він знав роботу центру до найменших дрібниць, адже пройшов тут шлях від рядового лікаря виїзної бригади до очільника закладу. Анатолій Васильович любив свій колектив, віддавав усього себе роботі. Центр для нього був другим домом, його життєвим простором, а він для центру — душею і невтомним мотором. Анатолій Васильович часто бурхливо реагував на промахи та помилки в роботі, на якісь незлагодженості, прагнучи довести діяльність центру до точності годинникового механізму", — відзначають в медичному закладі.

Прощання з лікарем

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Зараз час і місце поховання Анатолія Вершигори не називають. Коли та де відбудеться прощання повідомлять пізніше.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва

За інформацією Київської міської державної адміністрації, медичний заклад забезпечує організацію та надання екстреної медичної допомоги на території міста Києва пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладному стані, в повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Щодня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва виконує від 1 300 до 1 700 викликів.

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