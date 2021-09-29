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У Києві помер єдиний син режисера Параджанова: що про нього відомо

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 вересня, 18:32
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Син Параджанова Сурен проживав з матір'ю Світланою Щербатюк у Києві – йому було 63 роки
У Києві помер син режисера Параджанова
У Києві помер син режисера Параджанова / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в середу, 29 вересня, на 63-му році життя помер єдиний син режисера Сергія Параджанова – Сурен. Причини смерті поки не уточнюються.

Про це повідомляє пресслужба Музею Сергія Параджанова в Facebook.

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"Сьогодні пішов з життя син Сергія Параджанова... Сурен Параджанов помер на 63-му році життя у Києві", – йдеться в публікації.

Сергій і Сурен Параджанови. Фото: пресслужба Музею Параджанова

Сурен проживав з матір'ю Світланою Щербатюк у Києві.

Життя Параджанова-молодшого

  • У 1955 році режисер Сергій Параджанов, відомий екранізацією "Тіні забутих предків", одружився на дочці радянського дипломата Світлані Щербатюк, а в листопаді 1958-го народився хлопчик Сурен.
  • У 1961 році подружжя розлучилося, але підтримувало теплі стосунки, а Світлана зберегла подвійне прізвище – Щербатюк-Параджанова.
  • Сурен закінчив архітектурний інститут і три роки працював за своєю спеціальністю. Потім він заявив, що зайнявся бізнесом.
  • У 2000 році Параджанов-молодший потрапив до в'язниці за збут наркотиків. Там, за його словами, випускав газету для політв'язнів.

    "Якщо за законом, то нема за що було садити. Прямим доказом збуту наркотиків є або щиросердне зізнання, або контрольна закупівля з переписаними, при хабарі, купюрами. Нічого цього не було. Так, наркотики я вживав. Може, випадково щось і залишилося. Але тією гидотою, яку вони мені підкинули – таким неякісним товаром я не користувався", – говорив він у 2010 році.

  • Зіграв епізодичну роль у фільмі батька "Тіні забутих предків", а також знімався у стрічці "Параджанов: Остання весна".
  • Сурен Параджанов проживав у Києві з матір'ю. Трохи більше року тому жінка померла, доживши до 82 років.

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