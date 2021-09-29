У Києві помер єдиний син режисера Параджанова: що про нього відомо

Син Параджанова Сурен проживав з матір'ю Світланою Щербатюк у Києві – йому було 63 роки

У Києві помер син режисера Параджанова / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в середу, 29 вересня, на 63-му році життя помер єдиний син режисера Сергія Параджанова – Сурен. Причини смерті поки не уточнюються.

Про це повідомляє пресслужба Музею Сергія Параджанова в Facebook.

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"Сьогодні пішов з життя син Сергія Параджанова... Сурен Параджанов помер на 63-му році життя у Києві", – йдеться в публікації.

Сергій і Сурен Параджанови. Фото: пресслужба Музею Параджанова

Сурен проживав з матір'ю Світланою Щербатюк у Києві.

Життя Параджанова-молодшого