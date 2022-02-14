Чи буде новий локдаун і хто отримає таблетки від COVID-19: все про ситуацію у Києві

В Києві поки недоступні ліки від коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві станом на ранок 14 лютого зафіксували 2 293 нових випадків коронавірусу за останню добу, що на 100 менше, ніж на день раніше.

Новини "Сьогодні" розповідають усе, що відомо про ситуацію із коронавірусом у столиці.

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Статистика

Загалом з початку пандемії у столиці України підтвердили майже 407 тисяч хворих.

Померло від коронавірусу 8 755 людей, 14 з них – за останню добу.

У Київській області зафіксовано 214 933 випадки COVID-19 (530 нових випадків на добу).

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Карантин

Станом на ранок 14 лютого столиця перейшла в жовту зону карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.

У жовтій зоні заборонено:

відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;

роботу навчальних закладів, де вакциновано менш як 100% персоналу;

проведення масових заходів;

роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

роботу закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);

роботу спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.

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Чи буде у Києві новий локдаун

У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень. У КМДА стверджують, що ситуація із захворюваністю та рівнем госпіталізації контролюється.

"Попри високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована й не вимагає запровадження додаткових обмежень. При 4 104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих до столичних лікарень становить 32,3%. Зайнятість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, нині становить лише 34%", – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він додав, що від нового локдауну столицю рятує найвищий рівень вакцинації населення.

Чи зможуть кияни отримати таблетки від COVID-19

Київ очікує надходження партії ліків проти COVID-19 "Молнупіравір". Розподілом препарату займається МОЗ. В аптеках "Молнупіравір" продаватися не буде.

Зараз у деяких аптеках України з'явився препарат від лікування коронавірусу "Молнупіравір". Однак купувати його не рекомендують.

"Це – підробка. В Україні препарат від COVID-19 "Молнупіравір" поки не планують реалізовувати в аптеках. Наразі місто його очікує за розподілом від МОЗ", – застерігає киян депутат Київради, перший заступник голови комісії Київради охорони здоров'я та соціальної політики Наталія Берикашвілі.

Хто отримає пігулки

Насамперед сімейні лікарі призначатимуть препарат пацієнтам із груп ризику, щоб запобігти важким формам захворювання. Це стосується хворих на цукровий діабет, людей з важкими патологіями тощо.

Ліки видаватимуть безплатно.

Коли лікар повинен дати направлення на ПЛР-тест

Під час огляду лікар має визначити необхідність тестування. Стандарти МОЗ України передбачають, що лікар обов'язково повинен призначати ПЛР-тестування на COVID-19 пацієнтам:

з підозрою на COVID-19;

з ознаками інших ГРВІ;

з ознаками вірусної пневмонії;

з позашпитальною пневмонією;

контактним особам у разі появи симптомів, які виключають COVID-19.

Поки не отримаєте результатів тесту або якщо у вас є симптоми ГРВІ, потрібно самоізолюватися і не виходити в місця з великою кількістю людей.

З ким уникати зустрічей, щоб не заразитися COVID-19

Не слід забувати, що коронавірусна хвороба може протікати безсимптомно. А ризик заразитися є у місцях, де ви найменше очікуєте.

Контакти високого ризику:

члени сім'ї інфікованого,

вразливі контактні люди за станом здоров'я,

люди, які знаходяться у закритих приміщеннях з високим ступенем ризику (лікарні та установи довгострокового догляду тощо).

Контакти низького ризику:

особи, які отримали повний курс щеплення та ревакцинацію.

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