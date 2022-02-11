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Чи буде у Києві новий локдаун? У КМДА відповіли

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 лютого, 13:30
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У міських лікарнях зараз перебувають 1832 пацієнти
У тяжкому стані перебувають 1119 киян
У тяжкому стані перебувають 1119 киян / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень. Ситуація із захворюваністю та рівнем госпіталізації контролюється.

Про це повідомляє прес-служба КМДА .

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"Попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян", – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За його словами, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі 6 дітей – з підозрою на захворювання.

Загалом у тяжкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації знаходиться 231 хворий. 23 – підключені до апарату штучної вентиляції легенів, ще 132 знаходяться на штучній неінвазивній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворих.

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Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 4104;
  • Вінницька область – 962;
  • Волинська область – 1185;
  • Дніпропетровська область – 2418;
  • Донецька область – 1953;
  • Житомирська область – 1619;
  • Закарпатська область – 767;
  • Запорізька область – 1649;
  • Івано-Франківська область – 1070;
  • Київська область – 1279;
  • Кіровоградська область – 511;
  • Луганська область – 717;
  • Львівська область – 2951;
  • Миколаївська область – 1114;
  • Одеська область – 4096;
  • Полтавська область – 1451;
  • Рівненська область – 1499;
  • Сумська область – 1857;
  • Тернопільська область – 1126;
  • Харківська область – 1995;
  • Херсонська область – 1577;
  • Хмельницька область – 1856;
  • Черкаська область – 1370;
  • Чернівецька область – 958;
  • Чернігівська область – 1145.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.

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