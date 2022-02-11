Чи буде у Києві новий локдаун? У КМДА відповіли

У столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень. Ситуація із захворюваністю та рівнем госпіталізації контролюється.
Про це повідомляє прес-служба КМДА .
"Попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян", – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Далі по темі
За його словами, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі 6 дітей – з підозрою на захворювання.
Загалом у тяжкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації знаходиться 231 хворий. 23 – підключені до апарату штучної вентиляції легенів, ще 132 знаходяться на штучній неінвазивній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворих.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
- м. Київ – 4104;
- Вінницька область – 962;
- Волинська область – 1185;
- Дніпропетровська область – 2418;
- Донецька область – 1953;
- Житомирська область – 1619;
- Закарпатська область – 767;
- Запорізька область – 1649;
- Івано-Франківська область – 1070;
- Київська область – 1279;
- Кіровоградська область – 511;
- Луганська область – 717;
- Львівська область – 2951;
- Миколаївська область – 1114;
- Одеська область – 4096;
- Полтавська область – 1451;
- Рівненська область – 1499;
- Сумська область – 1857;
- Тернопільська область – 1126;
- Харківська область – 1995;
- Херсонська область – 1577;
- Хмельницька область – 1856;
- Черкаська область – 1370;
- Чернівецька область – 958;
- Чернігівська область – 1145.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя немає.
Раніше ми писали:
- В Україні одразу три області переходять у червону зону – перелік
- Як відкрити лікарняний з дому: що потрібно знати українцям – інструкція