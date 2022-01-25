Буде дуже холодно: погода у Києві 25 січня

Температура сягатиме 10 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"
Погода в Києві у вівторок, 25 січня, протягом всього дня буде похмурою. Увечері очікуються опади. У столиці буде мороз. Температура сягатиме -10 градусів.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Сьогодні в Києві протягом дня опадів не прогнозуют. Очікується хмарна погода. Увечері йтиме невеликий сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -5 до -10 градусів. Швидкість вітру — 2-3 м/с. Через "мінусову" температуру очікується ожеледиця.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.