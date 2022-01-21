"Буде дуже багато жертв". У Броварах замінували всі школи та ТЦ

Під Києвом замінували всі школи та ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Броварах Київської області, як і у Львові, проводять евакуацію у всіх школах та торгових центрах. Невідомий повідомив копам, що будівлі заміновані і вимагає викуп 2 млн гривень. Проте хоче, щоб гроші відправили на його номер телефону.

Про це повідомляє News_Brovary.

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У Мережі показали фото повідомлення, яке надійшло поліцейським. У тексті відправник назвався російським терористом KARNAVAL і заявив, що внаслідок вибухів загине багато людей.

"Буде дуже багато жертв, я вам це обіцяю на 100%, у кожній вибухівці по 50 кг тротилу, у вас є 3 години або викуп 2 млн. гривень на номер "...". Вирішувати тільки вам про життя людей", – йдеться у повідомленні.

Яке повідомлення надійшло копам. Скріншот

Масові мінування в Україні

Вчора, 20 січня, в країні "замінували" цілу низку об'єктів:

У Києві зранку надійшло повідомлення про "мінування" гімназії №191 .

. Незабаром стало відомо, що "вибухівку" нібито заклали в Офісі президента України . У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації у країні.

. У спецслужбах не виключають, що повідомлення про "мінування" та нещодавня кібератака на сайти держустанов можуть виявитися ланками одного ланцюга з розхитування ситуації у країні. Цьго ж дня вибухівку шукали у всіх школах Рівного.

Згідно з законом, на кожне повідомлення про "мінування" повинні реагувати всі оперативні служби, включаючи поліцію, вибухотехніків, кінологів. Проте за 2021-2022 рік жодне з таких повідомлень не підтвердилося. Кожен виїзд оперативних служб коштує державі щонайменше кілька тисяч, а то й десятків тисяч гривень.