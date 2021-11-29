"Ловитимуть" людей біля пунктів щеплень. Ми дізналися про нові плани антивакцинаторів

Антивакцинатори зібралися проводити мітинги біля пунктів щеплень / Фото: Колаж: Сьогодні

Антивакцинатори, які днями пікетували Верховну Раду та СБУ, тепер мають намір влаштовувати пікети біля пунктів вакцинації у столиці.

Про це стало відомо сайту "Сьогодні".

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Хочуть відмовляти від щеплень

За словами учасниці акцій антивакцинаторів, вони розраховують відмовляти людей від вакцинації перед щепленням. Тепер оголосили нового "головного ворога" – пункти вакцинації.

"У нас обговорюється таке питання, щоб впливати на тих, хто прийшов робити щеплення. Так би мовити, щоб безпосередньо впливати на тих, хто вирішив робити собі укол. Також є плани на вихідні влаштувати пікет біля посольства Австралії, щоб підтримати деяких однодумців із цієї країни", – розповіла нам учасниця протестів.

Що про це думають у СБУ

Як ми з'ясували, такі акції будуть у полі зору силовиків та спецслужб.

"Ми не займаємося пресингом активістів, але наголошуємо, що стоїмо на варті нацбезпеки України. Всім громадянам, які мають намір брати участь у будь-яких акціях, рекомендуємо аналізувати інформацію про організації, які проводять такі акції", – повідомили в СБУ.

Мітинг під ВР

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

У Києві вранці 24 листопада антивакцинатори знову вийшли на акцію протесту. Розпочався мітинг біля ВР о 10.00. Центр Києва через це перекрили.

Деякі учасники принесли із собою плакати, на яких написано "Ні чипізації", "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" та "Свободу Остапу Стахіву".

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В результаті антивакцинатори пішли до будівлі СБУ, доргою перекриваючи рух транспорту в центрі Києва. Вони вимагали звільнити одного із лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва.

Акції в інших містах

У неділю, 28 листопада, попри дощ, в Одесі влаштували чергову акцію. Кілька десятків людей зібралися біля стін міськради та розгорнули там плакати. Щоправда, їхній мітинг тривав не більше 10 хвилин.

"І дощ не завада. Жоден вихідний не проходить на Думській площі без мініпротестів... Втім, таке об'єднання було безрезультатним – люди простояли десять хвилин і розійшлися", – повідомили місцеві новини.

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