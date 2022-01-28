Були за крок від екологічної катастрофи! Що буде з тоннами хімікатів під Києвом

У Києві хімікати закопали прямо на приватних ділянках / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області утилізують 100 бочок з небезпечними хімікатами, які закопали посеред поля неподалік столиці. Отруйні речовини могли призвести до екологічної катастрофи.

Про це розповіли у СБУ.

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Наразі бочки з нафтопродуктами та важкими металами І класу токсичності перебувають на зберіганні комунального підприємства.

Правоохоронці уточнили, що директора пластмасового заводу, звідки йшли небезпечні відходи, затримали на місці злочину. Він саме передавав директорові сміттєзвалища хабар 130 тисяч гривень за викид 40 тонн хімікатів.

Підприємцю оголосили про підозру на пропозиції хабара посадовій особі. Завідувача звалища та ексдиректора КП підозрюють відразу у трьох порушеннях:

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зловживання службовим становищем;

вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;

порушення правил охорони чи використання надр.

Що відомо про інцидент?

Порушники у Вишгородському районі серед кількох полів місцевих жителів викопали спеціальні котловани, а потім із 2016 по 2019 роки вивозили та скидали глибоко під землю бочки. За пропуск вантажівок з токсичним сміттям депутат отримував гроші.

Експерти провели заміри повітря на вміст шкідливих речовин – там були небезпечні пари сірководню та аміаку.