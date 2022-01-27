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Вже потрапили у повітря. Під Києвом знайшли понад 100 бочок із небезпечними хімікатами

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 18:19
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У Вишгородському районі знайшли цілий склад отруйних речовин – небезпечні випари вже у повітрі
Під Києвом знайшли небезпечні хімікати
Під Києвом знайшли небезпечні хімікати / Фото: Колаж: Сьогодні

На полях у Вишгородському районі знайшли понад 100 бочок із небезпечними хімічними речовинами. До справи причетний місцевий депутат, який дозволив на цій ділянці утилізацію нафтопродуктів та важких сплавів першого класу токсичності. За це він одержав хабар.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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За даними пресслужби, серед кількох полів місцевих жителів викопали спеціальні котловани, а потім з 2016 до 2019 року вивозили і скидали глибоко під землю бочки. За пропуск вантажівок із токсичним сміттям депутат отримував гроші.

Фото: Київська обласна прокуратура

Експерти провели заміри повітря на вміст шкідливих речовин – там були пари сірководню та аміаку.

Фото: Київська обласна прокуратура

Депутату та завідувачу звалища комунального підприємства вже повідомили про підозру у порушенні правил використання надр за попередньою змовою, що створило небезпеку для життя та здоров'я.

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