Центр Києва скували затори – де не проїхати (карта)

У столиці 9 грудня паралізував рух / Фото: Колаж: Сьогодні

Четвер у Києві традиційно розпочався із заторів. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, 9 грудня

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Лівий берег. На виїзді з Троєщини невеликі затори на проспекті Романа Шухевича.

Перед Північним мостом пробки / Фото: Google Maps

Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті.

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Перед мостом Метро стоїть рух / Фото: Google Maps

Перевантажений автомобілями міст Патона. ДТП на бульварі Дружби народів

Корок від проспекту Соборності / Фото: Google Maps

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Правий берег. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

На проспекті Перемоги пробки / Фото: Google Maps

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

Набережно-Рибальська стоїть / Фото: Google Maps

Крім цього, затори на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги поблизу станції метро "Університет", на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській.

На Хрещатику пробки / Фото: Google Maps

У Києві масштабний збій у роботі транспорту

Вранці 9 грудня у Києві трапився збій у роботі громадського транспорту. Деякі трамваї та тролейбуси не вийшли на маршрути з технічних причин. Про це повідомили у Київпастрансі.

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