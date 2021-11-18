Чотири удари ножем через ревнощі: у Києві вбили чоловіка (фото, відео)

У Києві під час конфлікту чоловікові знайомий завдав чотирьох смертельних поранень. Як виявилося, це сталося через ревнощі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.
У квартирі на проспекті Маяковського матір знайшла сина без ознак життя.
"Напередодні потерпілий в оселі розпивав спиртне у компанії чоловіка та жінки, а наступного ранку матір виявила сина мертвим. За наданими прикметами оперативники встановили особи гостей. Виявилося, що між 45-річним чоловіком і потерпілим виникла сварка через ревнощі до їхньої спільної знайомої. Під час штовханини зловмисник наніс 33-річному опоненту декілька ударів ножем у шию та груди. Ймовірне знаряддя злочину – ніж зі слідами бурого кольору – ми вилучили та направили на експертизу, а правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України".
Що йому загрожує
Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
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