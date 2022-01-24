Що буде з транспортом у Києві у разі локдауну та чи закриють метро – відповідь КМДА

У столиці не планують закривати транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у разі нового локдауну не планують закривати метрополітен для пасажирів. На громадський транспорт запровадять спецперепустки.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

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Що буде з транспортом?

Як заявив Поворозник, метрополітен не закриватимуть, як це було в перший локдаун.

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – зазначив він.

Також Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

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У разі локдауну у київському транспорті будуть зміни. Фото: "Фотобус"

Коли очікується пік поточної хвилі COVID-19?

Пік захворюваності під час цієї хвилі COVID-19 може припасти на середину лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого", – сказав він.

Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю спричинена поширенням штаму "Омікрон".

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До червоної зони можуть потрапити ще три області

За словами Ляшка, найближчим часом до червоної зони можуть потрапити Рівненська та Чернівецька області. Передумови для входження в цю зону також є у Львівщини.

В Україні виявили нові COVID-випадки

В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.

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