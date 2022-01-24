Що буде з транспортом у Києві у разі локдауну та чи закриють метро – відповідь КМДА

У столиці не планують закривати транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві у разі нового локдауну не планують закривати метрополітен для пасажирів. На громадський транспорт запровадять спецперепустки.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".
Що буде з транспортом?
Як заявив Поворозник, метрополітен не закриватимуть, як це було в перший локдаун.
"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – зазначив він.
Також Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.
У разі локдауну у київському транспорті будуть зміни. Фото: "Фотобус"
Коли очікується пік поточної хвилі COVID-19?
Пік захворюваності під час цієї хвилі COVID-19 може припасти на середину лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого", – сказав він.
Ляшко зазначив, що нинішня хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю спричинена поширенням штаму "Омікрон".
До червоної зони можуть потрапити ще три області
За словами Ляшка, найближчим часом до червоної зони можуть потрапити Рівненська та Чернівецька області. Передумови для входження в цю зону також є у Львівщини.
В Україні виявили нові COVID-випадки
В Україні за добу 23 січня зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це на 2529 менше, ніж за 22 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1836 осіб;
- летальних випадків – 67;
- одужало – 2430 осіб.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 3 870 370 осіб;
- одужало – 3 585 338 осіб;
- летальних наслідків – 99 282.
Карантинні зони в Україні
Івано-Франківська область з 24 січня увійшла першою до червоної карантинної зони. Тепер там заборонено:
- робота закладів громадського харчування
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% працівників
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл
- робота непродовольчих ринків та магазинів
- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів
- проведення масових заходів
- робота закладів культури
Зараз до помаранчевої карантинної зони входять такі області:
- Вінницька
- Житомирська
- Львівська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Чернігівська
Всі інші регіони входять до жовтої карантинної зони.
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