В Києві патологоанатоми "заробляли" на тілах померлих від COVID-19

У Києві судять лікарів, які за наживалися на видачі тіл померлих від коронавіруса. Гроші вимагали від родичів померлих різними способами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Як працювала "схема"
Завідувач патологоанатомічного відділення та лікар-патологоанатом за "винагороду" пообіцяли підготувати та видати тіла.
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Крім цього, чоловіки вимагали та отримували хабарі від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання. Це все повинні робити безкоштовно.
Їх схопили на гарячому у квітні 2021 року. Лікарі отримували чергову "винагороду" розміром 4 тисячі гривень.
Лікарів затримали під час одержання хабаря. Фото: Національна поліція
Який термін їм загрожує
Слідчі поліції Києва повідомили 39-річному лікарю-патологоанатому про підозру. Його звинуватили за частиною 3 статті 354 Кримінального кодексу України – вимагання хабаря, використовуючи службове становище.
62-річному завідувачу патологоанатомічного відділення оголосили про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України – прийняття хабаря та прохання надати винагороду, використовуючи службове становище.
Суд арештував правопорушників з можливістю внести заставу. Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті.
Чоловікам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
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