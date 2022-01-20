Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

В Києві патологоанатоми "заробляли" на тілах померлих від COVID-19

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 21:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лікарі вимагали гроші за те, що вони і так зобов'язані були робити безкоштовно
Лікарі організували злочинну схему на смертях від коронавірусу.
Лікарі організували злочинну схему на смертях від коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві судять лікарів, які за наживалися на видачі тіл померлих від коронавіруса. Гроші вимагали від родичів померлих різними способами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Реклама

Як працювала "схема"

Завідувач патологоанатомічного відділення та лікар-патологоанатом за "винагороду" пообіцяли підготувати та видати тіла.

Крім цього, чоловіки вимагали та отримували хабарі від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання. Це все повинні робити безкоштовно.

Їх схопили на гарячому у квітні 2021 року. Лікарі отримували чергову "винагороду" розміром 4 тисячі гривень.

Реклама

Лікарів затримали під час одержання хабаря. Фото: Національна поліція

Який термін їм загрожує

Слідчі поліції Києва повідомили 39-річному лікарю-патологоанатому про підозру. Його звинуватили за частиною 3 статті 354 Кримінального кодексу України – вимагання хабаря, використовуючи службове становище.

Реклама

62-річному завідувачу патологоанатомічного відділення оголосили про підозру за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України – прийняття хабаря та прохання надати винагороду, використовуючи службове становище.

Суд арештував правопорушників з можливістю внести заставу. Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Чоловікам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні. Ми дізналися, чи мають спецслужби виїжджати на всі виклики Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві прибиральниця та кухарка побилися у шкільній їдальні через котлети Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Киянам не варто чекати на потепління – прогноз на найближчі дні Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 933

захворіло за тиждень в Києві

+29%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.4

Російський рубль (₽)

0.3732

Євро (€)

32.19

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти