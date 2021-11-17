Навіть на дорогу не вистачить. Ціна проїзного в Києві буде вищою за стипендію студентів

У Києві стипендії не вистачить, щоб купити проїзний за новою ціною / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у Києві таки введуть нові ціни на проїзд у громадському транспорті, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн. Це більше, ніж більшість академічних стипендій.

Вартість проїзду опублікували на сайті міськради.

Реклама

Згідно з проєктом, мерія пропонує підвищити ціну безлімітного студентського проїзного до 1495 грн. При цьому розмір звичайної академічної стипендії становить 1300–1400 гривень. Нині ціна "безліму" для студентів становить 650 гривень.

Звичайний проїзний без обмежень поїздок коштуватиме 2990 гривень, зараз його вартість – 1300 гривень.

Скільки коштують решта проїзних?

на 46 поїздок – 667 грн (зараз 290 грн), для студентів 333,5 грн (зараз 145); для школярів 166,75 (зараз 72,5);

на 62 поїздки – 893 грн (зараз 390), для студентів 446,5 грн (зараз 195); для школярів 223,25 (зараз 97,5);

на 92 поїздки – 1316 грн (зараз 575 грн), для студентів 658 (зараз 287,5), для школярів 329 (зараз 143,75).

Ціни на проїзні. Скріншот

Знижки в "Київ Цифровий"

Пасажири, які купують електронні квитки у додатку "Київ Цифровий", можуть скористатися знижками. Втім, суттєво заощадити не вдасться.

Реклама

При оплаті заздалегідь:

10 – 19 поїздок кожна з них коштуватиме 19, а не 20 гривень (зараз 7,70 гривні);

20 – 29 поїздок – 18 гривень (7,40 гривні);

30 – 39 поїздок – 17 гривень (7,10 гривні);

40 – 49 поїздок – 16 гривень (6,80 гривні);

50 поїздок – по 15 гривень (6,5 гривні).

Такі поїздки на рахунку електронного квитка анулюються лише наприкінці року.