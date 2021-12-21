Тримали у підвалі майже добу: у Києві іноземця викрали ексдружина та її родичі

У Києві іноземця викрали та закрили у підвалі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві іноземця протримали у підвалі майже добу. Зробили це колишня дружина, її мати та брат, а також знайомий.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
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Як розповіли правоохоронці, колишні родичі вимагали у потерпілого іноземця повернути неіснуючий борг у 2 тисячі доларів.
19 грудня поліції надійшло повідомлення від жінки, що її 34-річний співмешканець після роботи не повернувся додому. Також вона розповіла, що двоє невідомих бризнули йому в обличчя з газового балончика, силою посадили в автомобіль та відвезли у невідомому напрямку.
Чоловіка зв'язали та затягли до підвалу
У підсумку чоловіка знайшли в одному з гаражних боксів Деснянського району. У потерпілого були зв'язані мотузкою руки та ноги.
Крім того, у приміщенні гаража були дві жінки – колишня дружина та її мати. Ще поліцейські затримали двох чоловіків – брата колишньої дружини та його знайомого.
Фігуранти злочину вимагали у потерпілого повернути неіснуючий борг – 2 тисячі доларів.
Що загрожує зловмисникам?
За вчинене злочинцям загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Іноземця тримали у підвалі майже добу. Фото: ГУ НП України