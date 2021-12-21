Держали в подвале почти сутки: в Киеве иностранца похитили экс-жена и ее родственники

В Киеве иностранца похитили и закрыли в подвале. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве иностранца продержали в подвале почти сутки. Сделали это бывшая жена, ее мать и брат, а также знакомый.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Как рассказали правоохранители, бывшие родственники требовали у потерпевшего иностранца вернуть несуществующий долг в 2 тысячи долларов.

19 декабря полиции поступило сообщение от женщины, что ее 34-летний сожитель после работы не вернулся домой. Также она рассказала, что двое неизвестных брызнули ему в лицо из газового баллончика, насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Мужчину связали и затащили в подвал

В результате мужчину нашли в одном из гаражных боксов Деснянского района. У потерпевшего были связаны веревкой руки и ноги.

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Кроме того, в помещении гаража находились две женщины – бывшая жена и ее мать. Еще полицейские задержали двоих мужчин – брата бывшей жены и его знакомого.

Фигуранты преступления требовали у потерпевшего вернуть несуществующий долг в сумме 2 тысяч долларов.

Что грозит злоумышленникам?

За совершенное преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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Иностранца держали в подвале почти сутки. Фото: ГУ НП Украины

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