"ДНР" та "ЛНР", ви круті!" Тіктокерка з Києва "відзначилася" роздумами про війну (відео)

Дівчина з Києва спровокувала скандал через висловлювання про "ДНР" та "ЛНР". Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві тіктокерка записала кілька відео, в яких запропонувала Україні відмовитися від захоплених РФ земель Донбасу і всім писати заповіти, бо в лютому очікується напад Росії. Крім того, вона підтримала псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР".
Відповідні ролики дівчина розмістила в TikTok.
Спалахнув скандал
Тіктокерка заявила, що "ДНР" та "ЛНР" "круті" і вона за них "руками і ногами".
"Якщо ми не можемо протистояти та зберегти свої землі, чому ми не можемо їх просто віддати? "ДНР, ЛНР" – ви круті! Я за вас руками і ногами. Але навіщо Україні ці землі, де їх не беруть, не хочуть? Навіщо? Якщо на нас у лютому нападуть і ми всі помремо, то треба писати заповіт", – сказала дівчина.
Українці обурені
Українці обурилися. Вони залишили у Мережі багато гнівних коментарів.
- "А найстрашніше, що таких в Україні багато".
- "Аналітика, на яку ми заслуговуємо".
- "Чекаємо на вибачення".