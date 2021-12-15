Дим видно здалеку: у Києві горить приватна садиба (відео, фото)

На місці працюють рятувальники/Колаж "Сьогодні"

У Києві на Райдужному горить дах приватного будинку. На місці вже працюють рятувальники.

Про це повідомив Telegram-канал Київ Оперативний.

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Деталі

У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що горить дах будівлі. Площа загоряння – 40 квадратних метрів. Поки що немає інформації про загиблих чи постраждалих.

Тушать пожежу 3 спецавтомобілі та 14 пожежників.

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Пожежа у приватному будинку. Фото: ДСНС Києва

Пожежа у приватному будинку. Фото: ДСНС Києва

Пожежа у приватному будинку. Фото: ДСНС Києва

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З початку року понад 50 тисяч пожеж

З початку року сталося 58 907 загорянь, 1133 особи загинули, 986 постраждали. Найбільше спалахів – 19 774 – було у житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж:

необережне поводження з вогнем;

несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;

порушення правил пожежної безпеки.

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