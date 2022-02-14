Дим видно за кілометри: у Києві поруч із Андріївським узвозом горить будівля (відео)

На місці вже працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"
У Києві поруч з Андріївським узвозом горить недобудова. На місці вже працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь.
Відео з'явилося у telegram-каналі Київ оперативний.
Як повідомили сайту "Сьогодні" рятувальники, спалах стався на 2 поверсі 2-поверхової відселеної будівлі. Об 11.57 пожежу локалізували на площі 100 кв. м. Рятувальники продовжують гасити вогонь.
"Існує загроза обвалення конструкцій, тому гасіння відбувається лише зовні", – кажуть рятувальники.
На місці працюють 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу. Інформації щодо постраждалих немає.
Основні причини виникнення пожеж:
- необережне поводження з вогнем;
- несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки.
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