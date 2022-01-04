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У Києві спалахнув яхтклуб – дим видно здалеку (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 10:56
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Пожежа поширилася на 50 квадратних метрів
У столиці масштабна пожежа у Гідропарку
У столиці масштабна пожежа у Гідропарку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталася 4 січня пожежа на човновій станції у Гідропарку (з боку Десенки). Клуби диму видно за кілька кілометрів.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

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Що кажуть рятувальники

"На території яхтклубу "Фрегат" сталося загоряння у 2-поверховій недіючій будівлі, розміром 6х12 метрів, на площі 50 м. кв.", – розповіли "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Причина пожежі наразі невідома.

Як стало відомо пізніше, об 11:04 рятувальники локалізували пожежу. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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15 рятувальників гасили пожежу
15 рятувальників гасили пожежу / Фото: ГСЧС

До гасіння залучено 15 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

Причину пожежі встановить поліція
Причину пожежі встановить поліція / Фото: ГСЧС

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Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею

На Вінниччині горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.

Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 чоловік, у тому числі 53 дитини.

З вікна будівлі викинулися троє чоловік. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

Загальна площа пожежі становить 900 квадратних метрів.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.

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