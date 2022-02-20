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Якщо РФ розпочне вторгнення. Як у Києві знайти бомбосховища – карта

Софія Ковнір
20 лютого, 15:06
Для укриття населення столиці створено фонд захисних споруд цивільного захисту

У Києві є багато бомбосховищ. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні загострюється ситуація із вторгненням Росії у нашу країну. Киянам у будь-який момент потрібно бути готовими та знати, де знаходяться бомбосховища у столиці.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про укриття у Києві на випадок НС.

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Кількість укриттів у столиці

  • 3687 цокольних та підвальних приміщень;
  • 409 підземних паркінгів;
  • 272 підземні переходи;
  • 47 підземних приміщень метрополітену;
  • 514 сховищ.

У 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Повідомлення про НС

Головний спосіб оповіщення населення про порядок звернення у разі виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення мережею провідного мовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

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Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації вмикають сирени та інші сигнальні засоби.

Де у Києві знайти ключі від бомбосховища

У зв'язку з можливою агресією з боку РФ у Києві величезна увага приділяється бомбосховищам та укриттям, які є у місті. Місцевих мешканців хвилює не лише технічний та санітарний стан цих приміщень, а й найпростіше — як у них потрапити.

Наприклад, громадян цікавить наявність дублікатів ключів від підвальних приміщень, де можна тимчасово перечекати небезпеку.

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"У підвалі нашого будинку є укриття, але ключі від нього зберігаються у жінки-двірника, яка живе досить далеко. І якщо трапиться біда, то ця жінка навряд чи прибіжить нам відчиняти двері підвалу. Жінка категорично відмовляється дати нам ключ, щоб зробити дублікат. Підкажіть, як грамотно і згідно з законом вирішити це питання?", — цікавиться киянка Вероніка.

Як пояснили в Департаменті муніципальної безпеки КМДА, ключі від дверей укриття знаходяться у відповідальної особи, чий контактний номер вказаний на маркуванні самого укриття, зазвичай його наносять на двері кожного об'єкта.

У департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що мешканцям навіть потрібно мати дублікат від дверей укриттів.

"Представники керуючої компанії повинні зробити дублікат ключа від дверей укриття. Для цього до них необхідно звернутися. У кожному під'їзді є відповідальна особа, яка завжди на місці. І таким людям можна роздати дублікати ключів, щоб у разі потреби швидко відчинити двері укриття", — пояснили сайту "Сьогодні" у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Там додають, що відчинятимуть двері укриття за окремим дзвінком оперативного чергового Департаменту муніципальної безпеки КМДА у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, після сигналу сирени "Увага всім!".

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