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Поруч із безхатченками. У яких бомбосховищах доведеться ховатись киянам (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 15:00
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У Мережі опублікували фото укриття, на яких видно гори сміття та сліди проживання безпритульних
Бомбосховища у Києві перебувають у жалюгідному стані.
Бомбосховища у Києві перебувають у жалюгідному стані. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили занедбане бомбосховище на Косогірному провулку у Шевченківському районі столиці.

Фото укриття опублікував у соціальних мережах дослідник київських підземель, дигер та письменник Кирило Степанець.

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За словами дослідника київських підземель, за кілька минулих тижнів він дав кілька інтерв'ю різним ЗМІ, зокрема американському радіо NPR, про справжній стан речей в об'єктах цивільного захисту у нашому місті.

"Підкріплюю це ілюстраціями з чергової захисної споруди столиці, перетвореної на велике звалище і місце ночівлі безпритульних. Особливо сподобалося, як вони по-господарськи перетворили гігантські броньовані двері бункера на імпровізовану шафу для своїх пожитків", – написав Кирило Степанець.

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Бомбопритулок у Києві захопили безхатченки. Фото: Кирило Степанець

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Як це пояснює влада

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що перевіряють інформацію щодо стану цього укриття на Косогірному провулку.

"Потрібна конкретніша адреса цього об'єкта. За нашими даними, на Косогірному провулку будівель подвійного призначення та найпростіших укриттів немає. Можливо, йдеться про укриття приватної форми власності, зокрема, що належить "Зеніт-сервіс", – зазначають у департаменті.

Як пояснив сайту "Сьогодні" Кирило Степанець будівля, де знаходиться бомбосховищ окремо, поруч із ним – ізолятор тимчасового утримання столичної поліції.

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