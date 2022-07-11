Фонтан до 9-го поверху: у Києві потужно прорвало трубу (відео)

У Києві на Оболоні прорвало трубу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стався черговий прорив теплотраси під час проведення гідравлічних випробувань. Прорвало теплотрасу у дворі житлового будинку на вулиці Маршала Тимошенка, 11 в Оболонському районі. Тут утворився гігантський гейзер – струмінь води долітав до верхніх поверхів будинку, потрапляв у вікна квартир та стіни.

Як розповіли сайту "Сьогодні" у КП "Київтеплоенерго", сталося пошкодження магістрального трубопроводу теплової мережі з витоком теплоносія назовні.

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"Ушкодження сталося в ході планових випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність і механічну міцність. Відразу після повідомлення про витік теплоносія оперативним персоналом КП "Київтеплоенерго" знижено тиск у трубопроводі та відключено пошкоджену ділянку. Пошкодження локалізовано та розпочато підготовку до ремонтних робіт", – повідомили в КП "Київтеплоенерго".

На подвір'ї житлового будинку утворилася величезна яма, яку вимило водою. За інформацією "Київтеплоенерго", пошкоджено трубопровід діаметром 300 міліметрів. Його ввели в експлуатацію у 1974 році – він прослужив 48 років. Пошкоджену ділянку обіцяють швидко відремонтувати.

Раніше ми повідомляли про прорив теплотраси в Голосіївському районі столиці, неподалік бібліотеки імені Вернадського. Тут утворилася гігантська вирва, просто на тротуарі, а водою залило всю вулицю.

Комунальники кажуть, що випробування гідравлічних мереж допомагають виявити слабкі місця на підземних комунікаціях та відремонтувати їх у теплий сезон, щоб у зимовий час безпечно постачати тепло до квартир киян. У місцях, де знаходяться старі та зношені труби – трапляються аварії з виходом теплоносія на поверхню. На жаль, таких старих теплотрас ще дуже багато у Києві.