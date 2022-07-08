Окріп бив ключем: у Києві затопило вулицю через прорив труби

Поліція зупиняла рух

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На проспекті Голосіївському, 3 у Києві прорвало магістральний трубопровід після включення ділянки в роботу з витіканням гарячої води на поверхню. Відразу після виявлення пошкодження витік локалізовано, триває підготовка до проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

Аварія сталася близько 17.58. Внаслідок прориву поліція перекривала рух проспектом. На місці пориву вода била гейзером. У мережі з'явились відео події.

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Пошкоджений трубопровід діаметром 800 мм експлуатується понад 44 роки — з 1978 року.

Зазначимо, 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації та потребують заміни. За останні три роки "Київтеплоенерго" замінило 340 км тепломереж на найаварійніших ділянках. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка.

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Нагадаємо, 6 липня у столиці стався справжній потоп через сильний дощ. Після 35-градусної спеки до Києва прийшли довгоочікувані грози, які традиційно призвели до затоплень на столичних вулицях. Підтоплення було зафіксовано переважно на правому березі столиці. На решті території міста мешканці могли спостерігати блискавки.