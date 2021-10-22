Фото дня. На центральному залізничному вокзалі в Києві величезні черги на тестування

У Києві на залізничному вокзалі проводять вакцинацію пасажирів. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 21 жовтня для того, щоб потрапити в поїзд далекого прямування, необхідно або бути вакцинованим від коронавірусу, або здати експрес-тест, який підтвердив би відсутність хвороби. Для того, щоб спростити життя пасажирам, на вокзалах розгорнули пункти вакцинації.

Сайт "Сьогодні" зафіксував величезні черги на тестування на Центральному залізничному вокзалі Києва.

Реклама

Десятки людей стоять з валізами в чергах, щоб протестуватися і потрапити на свої потяги. Пункт тестування розгорнуто безпосередньо у холі на вході до вокзалу.

Реклама

У чергах стоять десятки людей. Фото: Ігор Сєров/"Сьогодні"

Провідники відправляють вакцинуватися

Вчора, в перший день набуття чинності нових правил перевезень, ми поїхали на Центральний вокзал Києва. Там зафіксували, як нещеплених пасажирів без довідки з негативним результатом ПЛР-тесту провідники відправляють до головного холу робити експрес-тест на ковід.

Однак пасажирка поїзда Київ – Харків приїхала занадто пізно і просто не встигла б його зробити. дівчина плакала і просила її пропустити в поїзд. Провідникові вона пообіцяла, що виправиться і "все зробить" в Харкові.

Реклама

Як зробити швидкий тест

Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на потяг, становить 350 грн. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:

Київ;

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Запоріжжя;

Мукачево;

Кривий Ріг;

Вінниця;

Полтава (станція Полтава-Київська).

Ситуація з коронавірусом в країні

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували рекордні 23 785 нових випадків коронавірусу.

Загалом інфекцію вже підтвердили у 2 725 385 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (загалом – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

Раніше ми писали: