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Офіційно! Які обмеження чекають Київ в "червоній" зоні

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 11:28
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Стало відомо, як будуть працювати кафе, ресторани і спортзали, а також, що буде з навчальними закладами
Київ готується перейти в червону зону.
Київ готується перейти в червону зону. / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ в зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні. Мер міста Віталій Кличко назвав обмеження, які введуть в столиці в разі переходу в "червону" зону.

Про це Кличко написав у своєму Telegram.

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Ресторани, готелі, спортзали

Будуть заборонені:

  • прийом відвідувачів в ресторанах і кафе,
  • діяльності установ готельної сфери,
  • відвідування родиною і сторонніми особами установ соціального захисту,
  • робота спортзалів і фітнес-центрів,
  • проведення всіх масових заходів,
  • буде обмежений доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків.

Заборона не буде діяти за умови наявності у відвідувачів і працівників закладів та установ негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

Спортзали дозволять відвідувати спортсменам і тренерам національних збірних команд України. А спортивні заходи дозволять проводити без глядачів

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Громадський транспорт

Продовжить роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу

Навчальні заклади

Будуть закриті з 23 жовтня по 8 листопада.

  • школи: канікули тривають з 23 по 31 жовтня, на наступному тижні буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткових канікулах.
  • дитсадки: продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу
  • інші навчальні заклади: продовжать роботу, якщо всі співробітники отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

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