Офіційно! Які обмеження чекають Київ в "червоній" зоні

Київ в зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні. Мер міста Віталій Кличко назвав обмеження, які введуть в столиці в разі переходу в "червону" зону.
Про це Кличко написав у своєму Telegram.
Ресторани, готелі, спортзали
Будуть заборонені:
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- прийом відвідувачів в ресторанах і кафе,
- діяльності установ готельної сфери,
- відвідування родиною і сторонніми особами установ соціального захисту,
- робота спортзалів і фітнес-центрів,
- проведення всіх масових заходів,
- буде обмежений доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків.
Заборона не буде діяти за умови наявності у відвідувачів і працівників закладів та установ негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
Спортзали дозволять відвідувати спортсменам і тренерам національних збірних команд України. А спортивні заходи дозволять проводити без глядачів
Громадський транспорт
Продовжить роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу
Навчальні заклади
Будуть закриті з 23 жовтня по 8 листопада.
- школи: канікули тривають з 23 по 31 жовтня, на наступному тижні буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткових канікулах.
- дитсадки: продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу
- інші навчальні заклади: продовжать роботу, якщо всі співробітники отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.
Раніше ми писали:
- Столиця перейде в червону зону карантину в найближчі дні. Це питання влада розгляне в п'ятницю, 22 жовтня.
- Сайт "Сьогодні" дізнавався, як буде жити столиця в червоній зоні.