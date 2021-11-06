Фото дня. У Києві іноземець вийшов на вулицю у шотландському одязі

У Києві помітили чоловіка у спідниці та футболці / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві помітили іноземця у шотландському одязі. Крім цього, він стояв із квітами.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Таку людину в національному шотландському одязі, у спідниці та футболці, ми помітили на зупинці біля площі Перемоги.
Іноземець стояв з букетом квітів.
Зазначимо, що сьогодні в Україні упродовж дня очікується 10-12 градусів тепла.
Яка погода буде у листопаді?
За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться швидше зимовою, ніж осінньою.
У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.
Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, наприкінці першої декади небо проясниться, на більшу частину країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.
У листопаді може випасти перший сніг
У середині місяця трохи потеплішає, але може випасти справжній перший сніг. Він, найімовірніше, розтане, та вже другий сніг, який очікується 24-25 листопада, ймовірно, затримається до зими, оскільки в 20-х числах невеликі морози повернуться.
Зазначимо, що морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.