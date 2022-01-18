Фото дня. У Києві небо здивувало мешканців чарівним заходом сонця

У столиці кривавий захід сонця осяяв небо / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри те, що ще вдень у столиці сипав сніг, увечері мешканці змогли насолодитися по-справжньому казковим заходом сонця. Небо набуло червоного відтінку.

Фото опублікував відомий фотограф Сергій Ристенко у Facebook.

Реклама

Сонце, що сідає, вирішило наприкінці дня порадувати людей і пофарбувало небо у різноманітні відтінки золотого, червоного та бурштинового кольорів, подарувавши очевидцям прекрасний вид.

Містян порадував гарний захід сонця / Фото: Facebook

"Марсіанський захід сонця", – коментують фото підписники.

Реклама

Такого казкового неба давно не було у столиці / Фото: Facebook

В Україну повернеться негода

В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру.

Вночі у західних та північних областях, а вдень по всій Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Реклама

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

У Карпатах уночі невеликий, вдень сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.

Раніше ми писали: