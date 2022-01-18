Фото дня. У Києві небо здивувало мешканців чарівним заходом сонця

У столиці кривавий захід сонця осяяв небо / Фото: Колаж: Сьогодні
Попри те, що ще вдень у столиці сипав сніг, увечері мешканці змогли насолодитися по-справжньому казковим заходом сонця. Небо набуло червоного відтінку.
Фото опублікував відомий фотограф Сергій Ристенко у Facebook.
Сонце, що сідає, вирішило наприкінці дня порадувати людей і пофарбувало небо у різноманітні відтінки золотого, червоного та бурштинового кольорів, подарувавши очевидцям прекрасний вид.
"Марсіанський захід сонця", – коментують фото підписники.
В Україну повернеться негода
В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру.
Вночі у західних та північних областях, а вдень по всій Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).
У Карпатах уночі невеликий, вдень сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.
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