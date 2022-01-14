Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Погода б'є по гіпертоніках. З київського метро до лікарні відвезли дівчину

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 15:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі з'явилася інформація про те, що дівчина знепритомніла і для неї викликали швидку
В поліції підтвердили, що такий інцидент дійсно стався.
В поліції підтвердили, що такий інцидент дійсно стався. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 січня, на станції метро "Васильківська" у Києві сталося НП – дівчина знепритомніла. У Мережі з'явилася інформація, що дівчину зі станції метро забрала "швидка" допомога.

У поліції Києва новинам "Сьогодні" підтвердили, що такий інцидент справді був у столичній підземці.

Реклама

"Дівчина – гіпертонік. Вона 2001 року народження. На станції метро "Васильківська" їй стало погано – сильно піднявся тиск. Їй на місці надали першу медичну допомогу та відвезли до лікарні. Але дівчина свідомість не втрачала", – розповіли сайту "Сьогодні" поліції у Києві.

У метро часто трапляються НП

У Києві п'яний чоловік проїхався з відчиненими дверима у вагоні метро. В результаті він почав випадати з вагона, але його вчасно підхопили інші пасажири.

"Ледь не відірвало голову. Якби не інші пасажири – ця поїздка стала б для нього останньою", – йдеться у підписі до відео.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Злом "Дії" став би найпотужнішою атакою в історії України. Ми дізналися, у чому небезпека Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Погода б'є по гіпертоніках. З київського метро до лікарні відвезли дівчину Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Скандальна забудова Протасоого Яру: Верховний суд ухвалив важливе рішення Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому у Брусилові народився український політичний діяч, просвітник та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 659

захворіло за тиждень в Києві

+2%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти