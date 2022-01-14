Погода б'є по гіпертоніках. З київського метро до лікарні відвезли дівчину

Сьогодні, 14 січня, на станції метро "Васильківська" у Києві сталося НП – дівчина знепритомніла. У Мережі з'явилася інформація, що дівчину зі станції метро забрала "швидка" допомога.
У поліції Києва новинам "Сьогодні" підтвердили, що такий інцидент справді був у столичній підземці.
"Дівчина – гіпертонік. Вона 2001 року народження. На станції метро "Васильківська" їй стало погано – сильно піднявся тиск. Їй на місці надали першу медичну допомогу та відвезли до лікарні. Але дівчина свідомість не втрачала", – розповіли сайту "Сьогодні" поліції у Києві.
У метро часто трапляються НП
У Києві п'яний чоловік проїхався з відчиненими дверима у вагоні метро. В результаті він почав випадати з вагона, але його вчасно підхопили інші пасажири.
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"Ледь не відірвало голову. Якби не інші пасажири – ця поїздка стала б для нього останньою", – йдеться у підписі до відео.
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