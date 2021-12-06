Фото дня. У Києві пенсіонер на вулиці просить грошей на комуналку

Літній чоловік збирає гроші на комуналку на вулиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві пенсіонер вийшов на вулицю та просить у перехожих допомогти виплатити йому рахунки за комунальні послуги.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Літній чоловік стояв зранку 6 грудня на кінцевій зупинці швидкісного трамвая №1К та 3 на вулиці Старовокзальній біля Центрального залізничного вокзалу.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

На плечі з двох боків він повісив таблички українською та російською мовами, а також пакет для грошей. На табличках він написав "Допоможіть виплатити комуналку".

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Скільки кияни заплатять за комуналку у грудні

З 1 грудня в Україні відновили тарифи на комуналку. І мешканців столиці вони не потішать.

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