Фото дня. В Киеве пенсионер на улице просит денег на коммуналку

Пожилой мужчина собирает деньги на коммуналку на улице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пенсионер вышел на улицу и просит у прохожих помочь выплатить ему счета за коммунальные услуги.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Пожилой мужчина стоял утром 6 декабря на конечной остановке скоростного трамвая №1К и 3 на улице Старовокзальной возле Центрального Ж/Д вокзала.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

На плечи с двух сторон он повесил таблички на украинском и русском языке, а также пакет для денег. На табличках он написал "Помогите выплатить коммуналку".

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Сколько киевляне заплатят за коммуналку в декабре

С 1 декабря в Украине обновили тарифы на коммуналку. И жителей столицы они не порадуют.

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