Фото дня. У Києві біля метро помітили величезні танки (оновлено)

У Києві помітили величезні надувні танки. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 16 грудня, у Києві на станції метро "Арсенальна" помітили великі надувні танки.
Відповідні фото опублікувала Ліна Тесленко на сторінці у Facebook.
Танки на "Арсенальній"
Біля встановлених танків вишикувалися люди з плакатами, на яких написано:
- "Надув танки, а військові надули мене!"
- "Держава обкрадає ФОПів".
Надувні танки на станції метро "Арсенальна". Фото: Ліна Тесленко
У Києві надули великі танки Фото: Ліна Тесленко
У Києві на "Арсенальній" поставили надувні танки. Фото: Ліна Тесленко
Біля танків стоять люди з плакатами. Фото: Юля Смирнова
Що означає протест?
У КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що заявку на проведення мітингу подав підприємець. Він вважає, що було неправильно проведено торги, і має претензії до однієї з військових частин, тому вирішив провести таку акцію в центрі Києва.
"Заявка була подана ще у понеділок. У ній зазначено, що свою акцію протесту підприємець проведе біля будівлі Верховної Ради, але чомусь він опинився біля станції метро "Арсенальна", – пояснили в КМДА.
У заявці на проведення акції протесту вказано, що кількість її учасників – 15 осіб, і використовуватиметься звукопідсилювальна апаратура та макети бойової техніки.
Росія перекидає танки до кордону з Україною – ЗМІ
Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.
Принаймні один батальйон бойових танків Т-80У було перекинуто на залізничний вокзал у Воронезькій області. За даними Janes, танки, мабуть, прямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні.
Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі й здійснюється елітними наземними підрозділами. За словами представників компанії, ці дії спрямовані не так на залякування, як на створення активної загрози.