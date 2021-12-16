Фото дня. В Киеве возле метро заметили огромные танки (обновлено)

В Киеве заметили огромные надувные танки. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 16 декабря, в Киеве на станции метро "Арсенальная" заметили большие надувные танки.

Соответствующие фото опубликовала Лина Тесленко на странице в Facebook.

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Танки на "Арсенальной"

Возле установленных танков выстроились люди с плакатами, на которых написано:

"Надул танки, а военные надули меня!"

"Государство обворовывает ФОПов".

Надувные танки на станции метро "Арсенальная". Фото: Лина Тесленко

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В Киеве надули большие танки. Фото: Лина Тесленко

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В Киеве на "Арсенальной" поставили надувные танки. Фото: Лина Тесленко

Возле танков стоят люди с плакатами. Фото: Юля Смирнова

Что значит протест?

В КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что заявку на проведение митинга подал предприниматель. Он считает, что были неправильно проведены торги, и имеет претензии к одной из воинских частей, поэтому решил провести такую акцию в центре Киева.

"Заявка была подана еще в понедельник. В ней указано, что свою акцию протеста предприниматель проведет возле здания Верховной Рады, но почему-то он оказался возле станции метро "Арсенальная", – пояснили нам в КГГА.

В заявке на проведение акции протеста указано, что количество ее участников – 15 человек, и будет использоваться звукоусилительная аппаратура и макеты боевой техники.

Россия перебрасывает танки к границе с Украиной – СМИ

Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной. Речь идет о машинах Т-80У, предназначенных для ведения боевых действий в непосредственном соприкосновении с противником.

По крайней мере один батальон боевых танков Т-80У был переброшен на железнодорожный вокзал в Воронежской области. По данным Janes, танки, по-видимому, направляются к полигону Погоново, тому самому, где Россия проводила наращивание вооруженных сил весной.