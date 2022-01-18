Де у Києві набрати святої води на Водохреще – адреси

Цистерни зі святою водою чергуватимуть на свято / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на Водохрещезазвичай готують автоцистерни, у яких розвозитимуть питну воду для освячення. Якість води проходить ретельну перевірку.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Кожен з водовозів проходить санітарну обробку:
- спочатку його дезінфікують, заповнюючи водою з хлором,
- потім промивають чистою питною водою,
- пізніше представники лабораторій "Київводоканалу" відбирають проби води з водовозу та відправляють на аналіз.
Бажаючим набрати освячену воду на Водохреще необхідно зі своєю тарою підійти до водовозів.
Де можна набрати воду?
18 січня:
- З 10:00 біля Храму Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.
19 січня:
- З 8:00 до 10:00 біля храму Малої Теплої Софії, вул. Володимирська, 24;
- З 10:00 до 15:00 біля храму святих Першоверховних апостолів Петра та Павла, вул. Стеценка, 14;
- З 13:00 у Гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього;
- З 9*00 біля Храму Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.
Поради від рятувальників
Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки. Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:
- купатися в присутності медиків та рятувальників,
- після купання розігрітися та випити гарячого чаю,
- перебувати у воді можна лише 10 секунд,
- не можна пити алкоголь перед зануренням,
- вибирати водойму з безпечним спуском.
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