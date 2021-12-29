Де в Києві здати новорічну ялинку на переробку – адреси (оновлено)

У Києві можна здати ялинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 4 січня запрацюють пункти прийому та утилізації ялинок. Вони з'являться у декількох районах.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Куди можна здати ялинку?

Із 4 січня 2022 року почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев. 10 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних КП УЗН і 5 – на територіях садиб лісництв КП "Дарницьке ЛПГ". Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Здати ялинки можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;

КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.

Дерева перероблятимуть на тріску і навесні використовуватимуть у виробничих потребах, зокрема, для мульчування лунок висаджених дерев та кущів. Так, волога випарується повільніше і збільшиться вміст поживних речовин у грунті.

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Зазначається, що ялинки мають бути без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів.

В Україні стартував продаж ялинок: наскільки подорожчало новорічне дерево

2021 року ціни на ялинки від лісгоспів будуть в середньому на 30 грн більше.

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Інформація зібрана з офіційних повідомлень обласних управлінь лісового та мисливського господарства в Україні.

За даними Волинського ОУЛМГ, мінімальна ціна святкового дерева становить 100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. і може бути більше 1000 грн. У Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн. На франківських ринках — від 150 грн.