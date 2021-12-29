Де в Києві здати новорічну ялинку на переробку – адреси (оновлено)

У Києві можна здати ялинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві з 4 січня запрацюють пункти прийому та утилізації ялинок. Вони з'являться у декількох районах.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Куди можна здати ялинку?
Із 4 січня 2022 року почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев. 10 пунктів відкриють на територіях виробничих баз районних КП УЗН і 5 – на територіях садиб лісництв КП "Дарницьке ЛПГ". Принести ялинку на утилізацію можна буде в будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.
Здати ялинки можна за адресами:
- КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
- КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
- КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
- КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
- КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
- КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
- КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16-А;
- КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95;
- КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
- Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
- Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
- Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
- Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал № 35;
- Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал № 72.
Дерева перероблятимуть на тріску і навесні використовуватимуть у виробничих потребах, зокрема, для мульчування лунок висаджених дерев та кущів. Так, волога випарується повільніше і збільшиться вміст поживних речовин у грунті.
Зазначається, що ялинки мають бути без упаковки, новорічних прикрас та інших штучних матеріалів.
В Україні стартував продаж ялинок: наскільки подорожчало новорічне дерево
2021 року ціни на ялинки від лісгоспів будуть в середньому на 30 грн більше.
Інформація зібрана з офіційних повідомлень обласних управлінь лісового та мисливського господарства в Україні.
За даними Волинського ОУЛМГ, мінімальна ціна святкового дерева становить 100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. і може бути більше 1000 грн. У Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн. На франківських ринках — від 150 грн.
Середня ціна святкового деревця в Чернігівській області – 111 гривень в залежності від висоти. Однометрове і трохи менше деревце коштує 92 гривні, а за триметрове і вище доведеться заплатити 615 гривень.
У Києві та Київській області ціна ялинки стартує від 114 грн. Кіровоградщина продає свої ялинки за 150 грн. (до 1 метра), Черкащина — від 72 грн. У Харківській області ціна за новорічне деревце починається із 48 грн. за півметра.
За повідомленням Державного агентства лісових ресурсів України, на 4 тис. га. землі вирощують 13.7 млн. ялинок. Середня ціна по всій Україні — 105 грн. Проте лісівники рекомендують придбати живу ялинку саме в горщику, щоб після свят висадити її знов. Це хоч обійдеться дорожче, але такі способи мінімізують шкоду для навколишнього середовища.