Відсвяткували: на київському вокзалі вкрали 5 млн на новорічну ялинку

Київська прокуратура підозрює розкрадання 5 млн. гривень на установці новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі.
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури
"Відповідно до договорів, укладених Філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк виконання робіт з встановлення новорічної ялинки не пізніше 17.12.2021. Проте 22.12.2021 у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", – йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії та з'ясовують усі обставини кримінального провадження. Винних притягнуть до відповідальності.
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У Маріуполь після падіння повернули головну ялинку
У Маріуполь повертається головна ялинка міста. До цього її відправили до Одеси, посилили каркас на основі можливого навантаження, щоб не допустити падіння у майбутньому. Незабаром головна ялинка міста засяє яскравими вогниками та прикрасить собою Театральну площу.
"Ялинка вакцинована! Прямує додому! Вона стане ще надійнішою та безпечнішою, а найголовніше – продовжить радувати мешканців та гостей Маріуполя. Питання вирішили оперативно, щоб подарувати всім новорічний настрій", – зазначив заступник міського голови Олександр Кочурін.
Підрядник за короткий термін провів ревізію ілюмінації ялинки і посилив конструкцію власним коштом. Підвищили рівень міцності, щоб її каркас витримав будь-яку негоду.
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