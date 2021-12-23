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Відсвяткували: на київському вокзалі вкрали 5 млн на новорічну ялинку

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
23 грудня, 15:22
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Ялинку мали встановити ще тиждень тому, але її немає
На залізничному вокзалі не встановили новорічну ялинку
На залізничному вокзалі не встановили новорічну ялинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська прокуратура підозрює розкрадання 5 млн. гривень на установці новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури

"Відповідно до договорів, укладених Філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк виконання робіт з встановлення новорічної ялинки не пізніше 17.12.2021. Проте 22.12.2021 у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", – йдеться у повідомленні.

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Наразі тривають слідчі дії та з'ясовують усі обставини кримінального провадження. Винних притягнуть до відповідальності.

У Маріуполь після падіння повернули головну ялинку

У Маріуполь повертається головна ялинка міста. До цього її відправили до Одеси, посилили каркас на основі можливого навантаження, щоб не допустити падіння у майбутньому. Незабаром головна ялинка міста засяє яскравими вогниками та прикрасить собою Театральну площу.

"Ялинка вакцинована! Прямує додому! Вона стане ще надійнішою та безпечнішою, а найголовніше – продовжить радувати мешканців та гостей Маріуполя. Питання вирішили оперативно, щоб подарувати всім новорічний настрій", – зазначив заступник міського голови Олександр Кочурін.

Підрядник за короткий термін провів ревізію ілюмінації ялинки і посилив конструкцію власним коштом. Підвищили рівень міцності, щоб її каркас витримав будь-яку негоду.

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