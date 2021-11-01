Рік тому у Києві мінували міст Патона. Як це було і чи змінилося щось після НП

Поліції вдалося встановити особу "мінера" / Фото: Колаж: Сьогодні

Рівно рік тому у Києві в неділю, 1 листопада, до поліції надійшло повідомлення про замінування мосту Патона. Тоді через це рух обмежили, а мінера вдалося спіймати, повідомляє "Сьогодні".

На лінію "102" надійшло повідомлення про можливу детонацію на мосту Патона. Невідомий чоловік погрожував підірвати нібито залишену на мосту речовину.

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На місці події працювали вибухотехніки та фахівці інших служб, але під час перевірки вибухівку так і не виявили.

Хто погрожував підірвати міст

Чоловік, якого тоді заарештували за "мінування" столичного мосту Патона, виявився колишнім військовим. З ним працювали правоохоронці.

Поліції вдалося встановити особу "мінера". Це уродженець Чернігова, 1993 року народження.

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Відкрили кримінальне провадження за статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху) КК України.

Що змінилося

Повідомлення про мінування мостів столичні правоохоронці одержують не вперше.

Однак жодних дій влада не робить. Охорони на мостах як не було, так і немає.

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