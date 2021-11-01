Годовщина. Бывший военный сообщил о заминировании моста Патона

Полиции удалось установить личность "минера" / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно год назад в Киеве в воскресное утро, 1 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании моста Патона. Тогда в связи с этим движение ограничили, а минера удалось поймать, сообщает "Сегодня".

На линию "102" поступило сообщение о возможной детонации на мосту Патона. Неизвестный мужчина угрожал взорвать якобы оставленное на мосту вещество.

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На месте происшествия работали взрывотехники и специалисты других служб, но в ходе проверки взрывчатку так и не обнаружили.

Кто угрожал взорвать мост

Мужчина, которого тогда арестовали за "минирование" столичного моста Патона, оказался бывшим военным. С ним работали правоохранители.

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Полиции удалось установить личность "минера". Это уроженец Чернигова, 1993 года рождения.

Открыли уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) УК Украины.

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