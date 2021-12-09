"Пишаюся, що я росіянка": у Києві вчителька вирішила звільнитися після мовного скандалу

У Києві вчителька потрапила у скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві вчителька заявила, що пишається тим, що не українка, а росіянка. Через це у школі спалахнув скандал, і викладачка вирішила звільнитися за власним бажанням.
Про це повідомляє ТСН.
Що сталося?
Вчителька одного зі столичних ліцеїв обурилася, коли учень попросив її вести урок українською мовою. Інцидент стався на уроці у восьмому класі.
"Пишаюся тим, що я не українка, а росіянка", – заявила педагогиня.
Що каже сама вчителька?
У підсумку вчительці оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, проте обіцяє звільнитися.
"Не стримала емоції і дуже шкодую, що так сталося. Я вже вибачаюсь у свого колективу, при нагоді вибачуся перед дитиною, дуже шкодую, що так сталося. Більше нічого додати. Я звільняюся", – сказала вчителька ліцею Лариса Бондар.
Заяву на звільнення за власним бажанням вчительки директор ліцею підпише, щойно повернеться на роботу.