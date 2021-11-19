Готовий на 90%. Коли у Києві відкриють Подільський міст

Коли буде готовий Подільський міст / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві Подільсько-Воскресенський міст збудовано на 90%, наступного року прокладуть дорогу від транспортної розв'язки на перехресті вулиці Бальзака та проспекту Шухевича.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у інтерв'ю "Цензор.нет".

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"Більшість киян насправді думають, що Подільсько- Воскресенський – це тільки арочний міст через Дніпро. І думають: скільки можна його будувати?! А цей мостовий перехід – це комплекс об’єктів довжиною майже 11 км", – сказав він.

Після того, як 2022 року збудують дорогу від транспортної розв'язки, візьмуться за метро. У тілі мосту вже збудовано 3 станції метрополітену. З правого берега заїзд та з'їзд з мосту вже зроблено.

"Можна нагадати, що і пандемія забрала в нас час – коли не змогли вчасно приїхати закордонні фахівці. І як ванти застрягли по дорозі в Україну через проблеми з логістикою на початку пандемії. У нас багато інших речей відбувалося, як палки нам в колеса вставляли", – додав мер.

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Густєлєва звільнили за міст?

Кличко нагадав, що його колишній заступник Олександр Густєлєв звітував ще на початку 2021 року, що міст поїде до Нового року.

"Користуючись можливістю, що була преса, я спитав публічно: ти гарантуєш це? – Так. – Тоді, якщо ти це зробиш, я буду тебе в прямому сенсі носити на руках, а якщо не зробиш, – я тебе звільню", – сказав голова міста.

Коли відкриють міст?

За словами Кличка, незважаючи на всі труднощі, рух мостом відкриють у першій половині 2022 року.

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"Після Нового року, протягом кількох місяців, максимум до літа, рух транспорту буде відкритий, а далі вже до кінця наступного року – і виїзд на вулицю Бальзака", – зазначив мер.