Помста київського мосту-довостря. Чому звільнили заступника Кличка

Можливо, причиною звільнення послужила службова записка Олександра Густєлєва

Олександра Густєлєва було призначено 24 лютого 2020 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі деталі звільнення заступника голови КМДА Олександра Густєлєва. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звільнення чиновника 5 листопада цього року. Причина – затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Що сказав мер

Кличко розповів, що вранці вирішив без попередження заїхати подивитися, як ідуть роботи на Подільсько-Воскресенському мосту, і побачив, що там мало що відбувається.

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Відомо, що градоначальник та його заступники обіцяли відкрити автомобільний рух Подільським мостом до кінця цього року. До речі, минулого року звучали такі ж обіцянки, але вони не справдилися.

Службова записка

Як стало відомо сайту "Сьогодні" від найближчого оточення мера, причиною звільнення стала службова записка Олександра Густєлєва, яку він надав градоначальнику.

У документі йдеться про стан будівництв Подільського мосту та Великої окружної дороги на ділянці від проспекту Рокосовського до вулиці Богатирської. А точніше – про затягування будівництва цих об'єктів із боку генпідрядника.

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Дмитро Котлубей, виконуючий обов'язки директора КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва", повідомляє Олександру Густєлєву про регулярні та необґрунтовані перенесення термінів будівництва, відсутність на об'єкті необхідної кількості будівельників та про інші порушення з боку генпідрядника, який виконує роботи.

Правди не кажуть

"Я з'ясував, що вам та голові КМДА жодного разу не було надано достовірної інформації щодо фактичного стану робіт", – повідомляє профільному заступнику голови КМДА Дмитро Котлубей.

Мабуть, тому заступник голови КМДА передав Віталію Кличку службову записку.

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"Склалася ситуація щодо можливого критичного порушення генеральною підрядною організацією умов договорів підряду щодо обох об'єктів. Як наслідок, це може призвести до зриву строків виконання робіт і надалі призвести до процедури дострокового розірвання договірних відносин із подальшим проведенням нових торгів на залишкові обсяги робіт у встановленому законодавством порядку", – повідомляє у службовій записці Олександр Густєлєв.

До речі, генпідрядником будівництва Подільського мосту є ТОВ "Еко-Буд-Трейд", яке пов'язують із Дмитром Комарницьким. Його ще називають "дивлячим" за Києвом.

Залишається загадкою, чому було ухвалено рішення про звільнення Олександра Густєлєва. Після того, як він надав меру службову записку, була інформація про його звільнення.

Під контролем мера

Поки що невідомо чи написав заяву Олександр Густєлєв. На телефонні дзвінки він не відповідає, а на сайті КМДА він продовжує перебувати у списку заступників Віталія Кличка.

"Після цієї історії мер взяв під особистий контроль будівництво Подільського мосту. Будьте певні поблажок не буде нікому", – повідомило джерело в КМДА.

Нагадаємо, на посаду заступника голови КМДА Олександра Густєлєва було призначено 24 лютого 2020 року. Він займався роботою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. До цього Густєлєв очолював комунальну корпорацію "Київавтодор" із квітня 2015 року.

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